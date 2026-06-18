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Meet Teton County Backcountry Horsemen

Meet Teton County Backcountry Horsemen

Meet Teton County Backcountry Horsemen at an open house on Saturday, June 27th. Learn about joining us for weekly rides, trail maintenance, and projects improving our public trails. Featuring a horse packing demonstration, backcountry horse shoeing, emergency vet care and free empanadas! At the Teton County Fairgrounds Community Building from 2-6 pm.

Jackson Wyoming Teton County Fairgrounds Community Building
02:00 PM - 06:00 PM on Sat, 27 Jun 2026

Event Supported By

Teton County Backcountry Horsemen
307-690-0410
tetonbch@outlook.com
Www.tetonbch.org
Jackson Wyoming Teton County Fairgrounds Community Building
305 W Snow King
Jackson, Wyoming 83001