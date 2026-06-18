Meet Teton County Backcountry Horsemen
Meet Teton County Backcountry Horsemen
Meet Teton County Backcountry Horsemen at an open house on Saturday, June 27th. Learn about joining us for weekly rides, trail maintenance, and projects improving our public trails. Featuring a horse packing demonstration, backcountry horse shoeing, emergency vet care and free empanadas! At the Teton County Fairgrounds Community Building from 2-6 pm.
Jackson Wyoming Teton County Fairgrounds Community Building
02:00 PM - 06:00 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
Teton County Backcountry Horsemen
307-690-0410
tetonbch@outlook.com
Jackson Wyoming Teton County Fairgrounds Community Building
305 W Snow KingJackson, Wyoming 83001