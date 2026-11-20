Giving Tuesday is a global movement dedicated to encouraging generosity towards the organizations that improve our communities. At Wyoming Public Media, we use this event to highlight the many organizations, non-profits, and community groups that work to make Wyoming a better place.
Wyoming Public Media is once again hosting a globally recognized day of philanthropic appreciation - Giving Tuesday - on December 1, 2026. This is a non-profit recognition day sponsored in part by Wyoming Community Foundation. This unique Wyoming Public Media program recognizes charities and organizations making a difference in communities across our great state!
This annual Wyoming Public Media event features listener-submitted non-profit organizations for on-air and online recognition. Wyoming Public Media does not solicit donations for the station or the non-profits. Call 1-800-729-5897 with your favorite non-profit or post below:
Giving Tuesday Organization Submissions
Wyoming Public Media and Wyoming Community Foundation extend a heartfelt Thank You to listeners who participate in Giving Tuesday.
List of charitable organizations mentioned by listeners for Giving Tuesday 2026:
We encourage you to give back to the organizations that make a difference in your community, whether volunteering, donating to that organization, or using your membership donation to sponsor a Day of Dedication to honor their work.
Please consider recording a Community Minute with us as a way to share your organization’s mission across the state.