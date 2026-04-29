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Music at Hole Food Rescue’s Sprout Mobile at Mike Yokel Park - Jackson

Music at Hole Food Rescue’s Sprout Mobile at Mike Yokel Park - Jackson

Free and open to the public! Come learn how percussion instruments work, join Stoner Family Education Curator Meaghan Heinrich for a sing-along and make your own instrument to take home! Great for children of all ages, plus enjoy a free healthy lunch from Hole Food Rescue’s Sprout Mobile. Sponsored in part by Hole Food Rescue.

Mike Yokel Park
10:45 AM - 11:45 AM on Fri, 3 Jul 2026
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Event Supported By

Grand Teton Music Festival
(307) 733-3050
http://gtmf.org
Mike Yokel Park
in
Jackson, Wyoming 83001