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Denver Chamber Orchestra – Live in Laramie

Denver Chamber Orchestra – Live in Laramie

The Denver Chamber Orchestra presents an evening of classical music featuring works by Schubert, Fauré, and Holmès.

The orchestra will also be visiting Laramie earlier in the day to work with local students through masterclasses and performances.

Join us for a live concert bringing together musicians from multiple universities for a special performance in Laramie.

Buchanan Center for the Performing Arts
07:30 PM - 09:00 PM on Fri, 22 May 2026

Event Supported By

Denver Chamber Orchestra
denverchamberorchestra@gmail.com

Artist Group Info

Denver Chamber Orchestra
denverchamberorchestra@gmail.com
https://denverchamberorchestra.org
Buchanan Center for the Performing Arts
1000 E. University Ave., Dept. 3951
Laramie, Wyoming 82071
307-766-6666
FAticket@uwyo.edu
https://www.uwyo.edu/fineart_ticket/eventsticketed.aspx