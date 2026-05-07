Denver Chamber Orchestra – Live in Laramie
Denver Chamber Orchestra – Live in Laramie
The Denver Chamber Orchestra presents an evening of classical music featuring works by Schubert, Fauré, and Holmès.
The orchestra will also be visiting Laramie earlier in the day to work with local students through masterclasses and performances.
Join us for a live concert bringing together musicians from multiple universities for a special performance in Laramie.
Buchanan Center for the Performing Arts
07:30 PM - 09:00 PM on Fri, 22 May 2026
Event Supported By
Denver Chamber Orchestra
denverchamberorchestra@gmail.com
Artist Group Info
Denver Chamber Orchestra
denverchamberorchestra@gmail.com
Buchanan Center for the Performing Arts
1000 E. University Ave., Dept. 3951Laramie, Wyoming 82071
307-766-6666
FAticket@uwyo.edu