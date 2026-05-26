Yiddish Food Festival - Cheyenne
Enjoy a wide variety of Jewish cooking and baking, listen to our Klezmer band, dance with us, take a tour of the Synagogue, and learn with our new Rabbi. There is something for everyone, young and old!
Mt. Sinai Synagogue - Cheyenne
11:00 AM - 03:00 PM on Sun, 7 Jun 2026
Event Supported By
Mt. Sinai Synagogue
(307) 634 - 3052
2610 Pioneer Ave.Cheyenne, Wyoming 82001
info@mtsinaicheyenne.org