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Wild West Trunk or Treat - Cheyenne

Wild West Trunk or Treat - Cheyenne

Saddle up for a Wild West Trunk or Treat at the Old West Museum! Bring the whole family for an afternoon of Halloween fun featuring local nonprofits, creatively decorated trunks, plenty of treats, and a Wild West twist on your favorite Halloween tradition.

Cheyenne Frontier Days Old West Museum
01:00 PM - 05:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
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Cheyenne Frontier Days Old West Museum
4610 N. Carey Ave
Cheyenne, Wyoming 82001
307-778-1301
info@oldwestmuseum.org
http://www.oldwestmuseum.org