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WPM Book Club

A lot of talented authors call Wyoming home, and the Cowboy State has been the backdrop to, and sometimes protagonist of, many a storyline. Explore those works with Wyoming Public Media. During our new quarterly book club, we’ll dive into new works by Wyoming authors or books set in or about the Equality State. With three months for each book, you can read at your own pace.
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Join Wyoming Public Media’s quarterly book club!

Every three months, we’ll meet up in person in Laramie and online over Zoom to chat about a book by a Wyoming author, or set in or about the Cowboy State.

You can find our July pick below - we’ll meet in September to discuss it.

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Quarter 1 Novel

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Quarter 2 Novel

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