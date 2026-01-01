WPM Book Club
Join Wyoming Public Media’s quarterly book club!
Every three months, we’ll meet up in person in Laramie and online over Zoom to chat about a book by a Wyoming author, or set in or about the Cowboy State.
You can find our July pick below - we’ll meet in September to discuss it.
Quarter 1 Novel
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Quarter 2 Novel
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