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Public Lecture: Indigenous Climate Science - Laramie

Public Lecture: Indigenous Climate Science - Laramie

This lecture introduces Whyte’s reframing of current environmental challenges as a "kinship crisis." Drawing on his international collaborations with Indigenous communities, he illuminates how Indigenous climate science can offer pathways to ethically reconnect, restore, and adapt.

University of Wyoming Agriculture Building, Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 11 Sep 2026

Event Supported By

University of Wyoming
307-766-4121
uwpres@uwyo.edu
https://www.uwyo.edu/president/

Artist Group Info

Prof. Kyle Whyte
https://seas.umich.edu/research/faculty/kyle-whyte
University of Wyoming Agriculture Building, Auditorium
1000 University Street
Laramie, Wyoming 82071