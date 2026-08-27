Public Lecture: Indigenous Climate Science - Laramie
Public Lecture: Indigenous Climate Science - Laramie
This lecture introduces Whyte’s reframing of current environmental challenges as a "kinship crisis." Drawing on his international collaborations with Indigenous communities, he illuminates how Indigenous climate science can offer pathways to ethically reconnect, restore, and adapt.
University of Wyoming Agriculture Building, Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 11 Sep 2026
Event Supported By
University of Wyoming
307-766-4121
uwpres@uwyo.edu
Artist Group Info
Prof. Kyle Whyte
University of Wyoming Agriculture Building, Auditorium
1000 University StreetLaramie, Wyoming 82071