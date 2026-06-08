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InColor Band - Official CNFR Afterparty - Casper

InColor Band - Official CNFR Afterparty - Casper

InColor Band live at The Gaslight Social in downtown Casper. Official College National Finals Rodeo afterparty presented by Casper Entertainment Group. Second of two nights.

The Gaslight Social
From $5.00
10:00 PM - 11:59 PM on Sat, 20 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Casper Entertainment Group
info@casperentertainment.com

Artist Group Info

InColor Band
The Gaslight Social
314 W Midwest Ave
Casper, Wyoming 82601