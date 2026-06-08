InColor Band - Official CNFR Afterparty - Casper
InColor Band - Official CNFR Afterparty - Casper
InColor Band live at The Gaslight Social in downtown Casper. Official College National Finals Rodeo afterparty presented by Casper Entertainment Group. Also performing June 20.
The Gaslight Social
From $5.00
10:00 PM - 11:59 PM on Fri, 19 Jun 2026
Event Supported By
Casper Entertainment Group
info@casperentertainment.com
Artist Group Info
InColor Band
The Gaslight Social
314 W Midwest AveCasper, Wyoming 82601