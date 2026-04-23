Festival Orchestra: Rachmaninoff & Tchaikovsky’s Fifth - Jackson

Opening night of the Festival Orchestra Series features not one but two popular monuments of the orchestral canon. Montana native and 2021 Donald Runnicles Musical Arts Scholarship Competition winner Tanner Jorden returns to the Grand Teton Music Festival to perform Rachmaninoff’s timeless and melodically rich Second Piano Concerto. Rounding out the program is Tchaikovsky’s dramatic symphonic reckoning with the immensities of fate.

Program
Key: Star Spangled Banner
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2
Tchaikovsky: Symphony No. 5

Sir Donald Runnicles, conductor
Tanner Jorden, piano – 2021 Donald Runnicles Musical Arts Scholarship winner

Join us in the lobby at 6 PM for a Pre-Concert Talk, an inside look into the music led by Stoner Family Education Curator Meaghan Heinrich. Talks are sponsored by the Goodman Family Foundation, in memory of Roy and Barbara Goodman.

Jackson Hole High School Auditorium
$40 – $75
07:00 PM - 08:00 PM on Fri, 10 Jul 2026
Grand Teton Music Festival
(307) 733-3050
http://gtmf.org
Jackson Hole High School Auditorium
1910 High School Road
Jackson, Wyoming 83001