Discovery Center Project: Pinwheels - Casper
Discovery Center Project: Pinwheels - Casper
Join us for this month's Free Discovery Center Project on Saturday, August 8, 2026 at 11AM-1PM!
Create your own pinwheel!
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
11:00 AM - 01:00 PM on Sat, 8 Aug 2026
Event Supported By
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org
Artist Group Info
marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins DriveCasper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org