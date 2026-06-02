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Discovery Center Project: Pinwheels - Casper

Discovery Center Project: Pinwheels - Casper

Join us for this month's Free Discovery Center Project on Saturday, August 8, 2026 at 11AM-1PM!
Create your own pinwheel!

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
11:00 AM - 01:00 PM on Sat, 8 Aug 2026

Event Supported By

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org

Artist Group Info

marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins Drive
Casper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org
https://thenic.org/