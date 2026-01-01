Wyoming Candidate Forums
Still need to get familiar with federal and statewide candidates on your ballot this election cycle? Tune in to candidate forums for the primary election for the U.S. Senate and House seats. As well as for governor, superintendent of public instruction, secretary of state and treasurer. Sponsored by Wyoming Public Media, WyoFile and the League of Women Voters.
Wyoming Candidate Forum Information
July 8: U.S. Senate Candidate Forum, Casper College, Durham Hall: 7:00 to 9:00 p.m., Democratic Candidate Forum followed by Republican Candidate Forum
- Candidates:
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July 15: Secretary of State Candidate Forum and Treasurer Candidate Forum, Laramie Public Library, 7:00 to 9:00 p.m.
Candidates:
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July 16: Superintendent of Public Instruction Candidate Forum, Laramie Public Library, 7:00 to 8:30 p.m.
Candidates:
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July 22: Governor Candidate Forum, Casper College, Durham Hall: 7:00 to 9:00 p.m.
Candidates:
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July 23: US Congress Candidate Forum, Casper College, Durham Hall: 7:00 to 8:30 p.m.
Candidates:
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