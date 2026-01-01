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Wyoming 2026 Primary Election Results - Statewide Offices

Live results for statewide races from the Associated Press.
Shape of Wyoming filled in white on a split red and blue background

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Governor

Secretary of State

Superintendent of Public Instruction

State Treasurer

State Auditor