Wyoming Young Women Creative Writing Competition
Wyoming Young Women Creative Writing Competition
📣 WYOMING YOUNG WOMEN – GET PUBLISHED & GET PAID! Do you write poetry, short stories, personal essays, fiction or creative non-fiction? Here's an opportunity to get your work published – and earn $100.
✏️ Modern Anxiety, Modern Woman: Wyoming is inviting young women aged 15–25 who live in Wyoming to submit an original piece of creative writing, between 500 and 1,000 words, exploring anxiety and the experiences of modern young women.
Ten writers will each receive $100, and their work will be published in an illustrated book due out in 2027.
❗️DEADLINE: NOVEMBER 30, 2026❗️
Register your interest here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEsXeCvPxTYbJCYMUZhRAmCQ1McQSEC2H9fZQOyTQyqX1O6w/viewform?pli=1
Online event
12:00 AM - 11:59 PM on Mon, 30 Nov 2026
Event Supported By
Psychiatry, Philosophy & Arts
venetia.taylor@gmail.com
Online event