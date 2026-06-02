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Teen Craft Night at The NIC: Mini Treat Bucket Buddies - Casper

Teen Craft Night at The NIC: Mini Treat Bucket Buddies - Casper

Hey Teens!
Embrace the vintage aesthetic of the 90s, and make Mini Treat Bucket Buddies on Tuesday, October 13, 2026 at 4:00-6:00 PM
Ages: 13-17 years old
Space is limited, so sign up early to reserve your spot.
$25 Members – $35 Not-Yet-Members
﻿Call 307-235-5247 to register

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
$25 Members – $35 Not-Yet-Members
04:00 PM - 06:00 PM on Tue, 13 Oct 2026

Event Supported By

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org

Artist Group Info

marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins Drive
Casper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org
https://thenic.org/