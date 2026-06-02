Teen Craft Night at The NIC: Mini Treat Bucket Buddies - Casper
Teen Craft Night at The NIC: Mini Treat Bucket Buddies - Casper
Hey Teens!
Embrace the vintage aesthetic of the 90s, and make Mini Treat Bucket Buddies on Tuesday, October 13, 2026 at 4:00-6:00 PM
Ages: 13-17 years old
Space is limited, so sign up early to reserve your spot.
$25 Members – $35 Not-Yet-Members
Call 307-235-5247 to register
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
$25 Members – $35 Not-Yet-Members
04:00 PM - 06:00 PM on Tue, 13 Oct 2026
Event Supported By
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org
Artist Group Info
marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins DriveCasper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org