Sherman Hill Model Train & Hobby Expo - Cheyenne
Sherman Hill Model Train & Hobby Expo - Cheyenne
Sherman Hill Model Train & Hobby Expo is an annual hobby event featuring model trains, radio controlled of all kinds, and various other crafts.
Shop vendors, watch trains of various scales, radio controlled cars.
On site food vendor
FREE PARKING
Event Center at Archer
$10 for anyone 13 and older
09:00 AM - 03:00 PM, every day through May 16, 2027.
Event Supported By
Sherman Hill Model Railroad Club
Event Center at Archer
3801 Archer PkwyCheyenne, Wyoming 82009
307-633-4670
events@laramiecounty.com