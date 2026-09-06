© 2026 Wyoming Public Media
800-729-5897 | 307-766-4240
Wyoming Public Media is a service of the University of Wyoming
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Transmission & Streaming Disruptions | WYDOT Road Conditions | Emergency Alerts & Wildfire Information

Sherman Hill Model Train & Hobby Expo - Cheyenne

Sherman Hill Model Train & Hobby Expo - Cheyenne

Sherman Hill Model Train & Hobby Expo is an annual hobby event featuring model trains, radio controlled of all kinds, and various other crafts.

Shop vendors, watch trains of various scales, radio controlled cars.

On site food vendor

FREE PARKING

Event Center at Archer
$10 for anyone 13 and older
09:00 AM - 03:00 PM, every day through May 16, 2027.

Event Supported By

Sherman Hill Model Railroad Club
shermanhillrails.org
Event Center at Archer
3801 Archer Pkwy
Cheyenne, Wyoming 82009
307-633-4670
events@laramiecounty.com
laramiecountyevents.com