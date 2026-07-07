Make a Mini Mural with Cassidy Post - Laramie
Make a Mini Mural with Cassidy Post - Laramie
Participants will create their own mini mural inspired by Cassidy Post's new mural at the Wyoming Women's History House using acrylic paints on a vintage brick. No experience necessary. Ages 10+
Wyoming Women's History House
$25
09:00 AM - 11:00 AM on Sat, 15 Aug 2026
Event Supported By
Louisa Swain Foundation/Wyoming Women's History House
307-760-0929
director@wyomingwomenshistoryhouse.org
Wyoming Women's History House
317 S 2nd StLaramie, Wyoming 82070