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Make a Mini Mural with Cassidy Post - Laramie

Make a Mini Mural with Cassidy Post - Laramie

Participants will create their own mini mural inspired by Cassidy Post's new mural at the Wyoming Women's History House using acrylic paints on a vintage brick. No experience necessary. Ages 10+

Wyoming Women's History House
$25
09:00 AM - 11:00 AM on Sat, 15 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Louisa Swain Foundation/Wyoming Women's History House
307-760-0929
director@wyomingwomenshistoryhouse.org
http://WyomingWomensHistoryHouse.org
Wyoming Women's History House
317 S 2nd St
Laramie, Wyoming 82070
https://www.thelouisaswainfoundation.com/