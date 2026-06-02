Fae Skeleton Taxidermy - Casper
Fae Skeleton Taxidermy - Casper
Come join us on Tuesday, October 20, 2026 for a fun evening making Fae Skeleton Taxidermy mounts!
Everything is provided - wood bases, DIY mushroom materials, a bucket of branches to choose from, and all sorts of other goodies. But please feel free to bring your own special items to add to your project!
Cost: $25 for Members | $35 for Not-Yet-Members
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
Cost: $25 for Members | $35 for Not-Yet-Members
05:30 PM - 07:30 PM on Tue, 20 Oct 2026
Event Supported By
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org
Artist Group Info
marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins DriveCasper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org