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Fae Skeleton Taxidermy - Casper

Fae Skeleton Taxidermy - Casper

Come join us on Tuesday, October 20, 2026 for a fun evening making Fae Skeleton Taxidermy mounts!

Everything is provided - wood bases, DIY mushroom materials, a bucket of branches to choose from, and all sorts of other goodies. But please feel free to bring your own special items to add to your project!

Cost: $25 for Members | $35 for Not-Yet-Members

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
Cost: $25 for Members | $35 for Not-Yet-Members
05:30 PM - 07:30 PM on Tue, 20 Oct 2026

Event Supported By

The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
(307) 235-5247
info@thenic.org

Artist Group Info

marketing@thenic.org
The Nicolaysen Art Museum Discovery Center
400 E. Collins Drive
Casper , Wyoming 82601
1(307) 235-5247
info@thenic.org
https://thenic.org/