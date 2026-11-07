© 2026 Wyoming Public Media
800-729-5897 | 307-766-4240
Wyoming Public Media is a service of the University of Wyoming
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Transmission & Streaming Disruptions | WYDOT Road Conditions | Emergency Alerts & Wildfire Information

Discover & Discuss: The Great Blizzard of 49' and Winter Storms Before and After - Cheyenne

Discover & Discuss: The Great Blizzard of 49' and Winter Storms Before and After - Cheyenne

On January 2nd 1949, Wyoming's worst storm began. The storms lasted through mid-February, with winds gusting up to 90 mph, sub-zero temperatures, and snow piles up to 50 feet tall. It devastated 4 states, including Wyoming, and killed 76 people.

Cheyenne Frontier Days Old West Museum
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 21 Jan 2027
Get Tickets

Event Supported By

Cheyenne Frontier Days Old West Museum
(307) 778-7290
info@oldwestmuseum.org
http://www.oldwestmuseum.org
Cheyenne Frontier Days Old West Museum
4610 N. Carey Ave
Cheyenne, Wyoming 82001
307-778-1301
info@oldwestmuseum.org
http://www.oldwestmuseum.org