Discover & Discuss: The Great Blizzard of 49' and Winter Storms Before and After - Cheyenne
Discover & Discuss: The Great Blizzard of 49' and Winter Storms Before and After - Cheyenne
On January 2nd 1949, Wyoming's worst storm began. The storms lasted through mid-February, with winds gusting up to 90 mph, sub-zero temperatures, and snow piles up to 50 feet tall. It devastated 4 states, including Wyoming, and killed 76 people.
Cheyenne Frontier Days Old West Museum
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 21 Jan 2027
Event Supported By
Cheyenne Frontier Days Old West Museum
(307) 778-7290
info@oldwestmuseum.org
Cheyenne Frontier Days Old West Museum
4610 N. Carey AveCheyenne, Wyoming 82001
307-778-1301
info@oldwestmuseum.org