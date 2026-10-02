Beyond Compliance: Practical Workplace Accommodations for Small Businesses - Webinar
Beyond Compliance: Practical Workplace Accommodations for Small Businesses - Webinar
Participants will explore common workplace situations involving medical and disability accommodations, job duties, scheduling, appointments and missed work, safety, grievances, and other topics.
Representatives from participating organizations will share practical examples, resources, and approaches that apply to small-business settings.
You’ll leave this webinar with practical tools to comply with ADA and EEOC regulations: job description guidance, accommodation planning, checklists, and resource-navigation strategies.
Wyoming SBDC Network (Virtual Webinar Event)
09:00 AM - 10:30 AM on Mon, 2 Nov 2026
Event Supported By
Wyoming SBDC Network
(307) 343-0925
wsbdc@uwyo.edu